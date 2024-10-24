Процесс проконтролировали прокуроры.

Прокуратура Кировского округа Омска отчиталась об исполнении судебного решения о запрете работы частного пансионата для пожилых на улице Суровцева, 28. Надзорное ведомство выявило многочисленные нарушения и через суд потребовало приостановить деятельность учреждения. А постояльцев расселить.

Суд согласился с этими доводами и вынес решение о запрете работы пансионата. Прокуратура и приставы в ходе совместного рейда убедились, что пенсионеры расселены. Дальнейшее исполнение судебного решения, а также устранение нарушений находится на контроле прокуратуры округа.

Сейчас силовики расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). А после эфира на федеральном канале глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука доклад о деталях этого дела.