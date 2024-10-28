В селе Знаменском сложилась большая проблема с отоплением социальных объектов.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ, что в социальных учреждениях села Знаменское нет отопления. По предварительной информации, у ресурсоснабжающей организации МУП «Знаменское ЖКХ» нет угля.

В результате без отопления и горячей воды остались детский сад, школа, центральная районная больница и дом престарелых. Во время проверки следователи установят причины с обстоятельства произошедшего.

Также они дадут оценку действиям ответственных лиц ресурсоснабжающей организации. По итогам проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.