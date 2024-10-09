Суд удовлетворил иск прокуратуры, потребовавшей запретить работу учреждения.
Омская прокуратура обнародовала итоги сегодняшнего заседания Кировского суда, касающегося работы частного пансионата «Долголетие» на улице Суровцева, 28. Ранее уже сообщалось, что надзорное ведомство потребовало приостановить работу учреждения.
Поводом для обращения в суд послужили выявленные в ходе проверки нарушения законодательства санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, здравоохранения, угрожающие жизни и здоровью постояльцев.
Суд согласился с доводами прокуратуры и вынес решение приостановить работу частного пансионата.
Сейчас силовики расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). А после эфира на федеральном канале глава Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука доклад о деталях этого дела.
Сообщается, что пенсионеров, которые находились в этом пансионате, расселяют в другие учреждения. Судебное решение не вступило в законную силу.