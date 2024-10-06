Учреждение продолжает работать, несмотря на вмешательство региональной прокуратуры.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался частным пансионатом «Долголетие», расположенным в Кировском округе Омска.

Внимание главы силового ведомства привлек эфир федерального телеканала, где рассказали, что после проверки учреждения выявлены нарушения пожарной безопасности, санитарных норм и законодательства о здравоохранении. Отмечается, что длительное время должного ухода за пенсионерами не осуществлялось, на теле одной из пожилых женщин после пребывания в учреждении родственники обнаружили многочисленные телесные повреждения.

Вмешалась региональная прокуратура, но учреждение пока работает.

– Компетентные органы обратились в суд с ходатайством о приостановлении деятельности учреждения, однако до настоящего времени оно продолжает функционировать, – уточняется на сайте федерального Следкома.

В региональном следственном управлении расследуется уголовное дело. В связи с этим Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Валентиновича Осадчука доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. А по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что заседание по иску прокуратуры, потребовавшей запретить работу пансионата, состоится 8 октября. Пенсионеров, которые там находились, расселили.