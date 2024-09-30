Омск-Информ
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·Происшествия

На руководителей завели уголовное дело.
Прокуратура потребовала запретить деятельность частного омского пансионата для пенсионеров «Долголетие» (Суровцева, 28). Причиной стали многочисленные нарушения.
– В ходе проверки установлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, здравоохранении, угрожающие жизни и здоровью постояльцев, – сообщили в прокуратуре.
Суд этот иск удовлетворил. Приставы вместе с чиновниками занимаются переселением пенсионеров в другие социальные учреждения.
Следователи также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Дело рассматривает Кировский районный суд Омска.
·Происшествия

На руководителей завели уголовное дело.
Прокуратура потребовала запретить деятельность частного омского пансионата для пенсионеров «Долголетие» (Суровцева, 28). Причиной стали многочисленные нарушения.
– В ходе проверки установлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности, здравоохранении, угрожающие жизни и здоровью постояльцев, – сообщили в прокуратуре.
Суд этот иск удовлетворил. Приставы вместе с чиновниками занимаются переселением пенсионеров в другие социальные учреждения.
Следователи также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Дело рассматривает Кировский районный суд Омска.