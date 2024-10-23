Омск-Информ
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Только 30 % от необходимых парковочных мест будут строить рядом с домами, хотя планировалось, что 70 %.
Сегодня на пленарном заседании депутаты Омского городского совета одобрили изменения в нормативы градостроительного проектирования. Власти приняли норму количества парковочных мест около новых многоэтажек.
Застройщиков обязали располагать на придомовом участке «не менее 30 %» от общей потребности в парковочных местах. Остальные парковочные места должны находиться в пределах 500 метров от дома.
Ранее планировалось, что норму установят на уровне 70 %, потом – 50 %.
Отметим, что омичи испытывают дефицит парковочных мест. Об этом свидетельствует, например, то, что жильцы домов в микрорайоне Заозерном предложили вырубить березовую рощу, чтобы сделать на ее месте стоянку для автомобилей.
·Авто

Только 30 % от необходимых парковочных мест будут строить рядом с домами, хотя планировалось, что 70 %.
Сегодня на пленарном заседании депутаты Омского городского совета одобрили изменения в нормативы градостроительного проектирования. Власти приняли норму количества парковочных мест около новых многоэтажек.
Застройщиков обязали располагать на придомовом участке «не менее 30 %» от общей потребности в парковочных местах. Остальные парковочные места должны находиться в пределах 500 метров от дома.
Ранее планировалось, что норму установят на уровне 70 %, потом – 50 %.
Отметим, что омичи испытывают дефицит парковочных мест. Об этом свидетельствует, например, то, что жильцы домов в микрорайоне Заозерном предложили вырубить березовую рощу, чтобы сделать на ее месте стоянку для автомобилей.