Только 30 % от необходимых парковочных мест будут строить рядом с домами, хотя планировалось, что 70 %.

Сегодня на пленарном заседании депутаты Омского городского совета одобрили изменения в нормативы градостроительного проектирования. Власти приняли норму количества парковочных мест около новых многоэтажек.

Застройщиков обязали располагать на придомовом участке «не менее 30 %» от общей потребности в парковочных местах. Остальные парковочные места должны находиться в пределах 500 метров от дома.

Ранее планировалось , что норму установят на уровне 70 %, потом – 50 %.