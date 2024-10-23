Транспортный коллапс у поликлиники № 11 в микрорайоне Заозерном вынудил местных жителей пойти на крайние меры.

Жильцы домов в микрорайоне Заозерном готовы вырубить березовую рощу, чтобы избавиться от транспортного коллапса в своих дворах и оборудовать парковку для пациентов и персонала поликлиники № 11. Медицинское учреждение строилось в советский период, и мест для стоянки автомобилей там не предусмотрели. Из-за этого теперь страдают люди.

Сотрудники поликлиники и люди, приезжающие сюда для получения медицинских услуг (к учреждению приписаны 65 тыс. жителей Советского округа), бросают машины во дворах, рядом с деревьями и ставят по всему межквартальному проезду. Из-за этого тихий уголок на Заозерной превратился в оживленную магистраль, сообщают «Вести-Омск». Обеспокоенные своей безопасностью люди предложили вырубить березовую рощу неподалеку, чтобы организовать там парковку для поликлиники. В администрации Советского округа рассказали о дальнейших действиях.

– Администрация округа готова рассмотреть заявление заинтересованных лиц о выдаче разрешения на использование земельных участков в рамках оказания муниципальной услуги при подаче соответствующего заявления с пакетом документов, – говорится в ответе чиновников.

Кто будет это делать, пока непонятно. Руководство поликлиники большой активности для организации парковки не проявляет. Инициатива пока исходит только от местных жителей, недовольных транспортным коллапсом в своих дворах.