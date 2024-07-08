Большая часть должна будет располагаться на том же участке, что и дом.
В ближайшую среду омские депутаты обсудят введение норм для парковок при строительстве домов. Этот вопрос рассмотрит комитет по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского совета.
– В границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (планируется размещение многоквартирного дома), размещается не менее 70 % мест от общей потребности в местах хранения индивидуального автотранспорта. Оставшиеся места постоянного хранения индивидуального автотранспорта должны быть размещены в пределах 500 м от многоквартирного дома на плоскостных открытых стоянках или в многоуровневых стоянках, – сообщается в проекте решения.
Отметим, что проект Решения Омского городского совета «О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденные Решением Омского городского совета от 22.03.2017 № 519» власти опубликовали еще в марте.