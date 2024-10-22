Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Наиболее распространенными на минувшей неделе были риновирусы.
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы циркулировали в Омской области с 14 по 20 октября. За неделю чаще всего жители региона болели риновирусами – 72,7 %. Доля аденовирусов составила 18,2 %, а доля вирусов парагриппа – 9,1 %.
Случаев коронавируса и гриппа Роспотребнадзор не зафиксировал.
Отметим, что неделей ранее омичи в 89,7 % случаев заражались коронавирусом (COVID-19). Еще 10,3 % заражений пришлось на риновирусы.
·Общество

Наиболее распространенными на минувшей неделе были риновирусы.
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы циркулировали в Омской области с 14 по 20 октября. За неделю чаще всего жители региона болели риновирусами – 72,7 %. Доля аденовирусов составила 18,2 %, а доля вирусов парагриппа – 9,1 %.
Случаев коронавируса и гриппа Роспотребнадзор не зафиксировал.
Отметим, что неделей ранее омичи в 89,7 % случаев заражались коронавирусом (COVID-19). Еще 10,3 % заражений пришлось на риновирусы.