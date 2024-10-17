Омск-Информ
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·Общество

В девять раз меньше жители региона болели риновирусами.
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы циркулировали в Омской области с 7 по 13 октября. За минувшую неделю омичи в 89,7 % случаев заражались коронавирусом (COVID-19). Доля риновирусов составила 10,3 %.
Отметим, что случаев заболевания гриппом специалисты не выявили. По данным на 15 октября, прививки от гриппа поставили более 550 тыс. человек (50,5 % от плана), в том числе более 223 тысяч детей. Для вакцинации используют российские препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм – М».
·Общество

В девять раз меньше жители региона болели риновирусами.
В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы циркулировали в Омской области с 7 по 13 октября. За минувшую неделю омичи в 89,7 % случаев заражались коронавирусом (COVID-19). Доля риновирусов составила 10,3 %.
Отметим, что случаев заболевания гриппом специалисты не выявили. По данным на 15 октября, прививки от гриппа поставили более 550 тыс. человек (50,5 % от плана), в том числе более 223 тысяч детей. Для вакцинации используют российские препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флюм – М».