·Общество

Омский минздрав: коронавирус окончательно стал сезонным

Сейчас легкие формы COVID-19 протекают как ОРВИ.

В Омской области продолжают регистрировать единичные случаи коронавирусной инфекции, сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александра Недашковская.

– Каждый раз люди обращаются за медицинской помощью, им проводят определенные тесты, которые каждый проходил, и у них выявляют вирус. Но, опять же, это легкие случаи. В основном это коронавирус, который протекает в форме ОРВИ, и это единичные случаи, – заявила специалист.

Как уточнила замминистра здравоохранения Омской области Ольга Богданова, ранее пугающий людей коронавирус уже стал сезонным заболеванием. 

– Когда он только пришел в мир, сказали, что пройдет два года, и этот вирус станет обычным сезонным вирусом, как любые другие, которые сегодня во всем мире циркулируют, – добавила Богданова.

Ранее замминистра рассказала о характерных симптомах для гриппа. При заражении им ухудшение самочувствия наступает буквально в течение нескольких часов.

