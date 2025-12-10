«Начинается резко»: в омском минздраве рассказали, как отличить грипп от простуды

Специалисты объяснили, при каких симптомах нужно бить тревогу.

Фото: Александр Труш

Заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова объяснила, по каким признакам можно отличить грипп от других респираторных инфекций.

По словам эксперта, заболевание начинается стремительно и развивается буквально в течение нескольких часов.

– Утром человек еще может быть здоров, а к обеду ему плохо, у него интоксикация, у него болит все тело, ломит суставы и, самое главное, повышается температура. Для гриппа характерны очень высокие цифры. Температура эта 39 и выше, и она не поддается лекарственной терапии. То есть при приеме жаропонижающих препаратов пациенты не отмечают снижение температуры, – пояснила Богданова.

Если на четвертые сутки состояние не улучшается и температура остается высокой, это может свидетельствовать о развитии осложнений. В таком случае необходимо обратиться к врачу – особенно если человек не сделал это ранее. Богданова также перечислила дополнительные симптомы, по которым можно определить грипп.

– Для гриппа характерна заложенность носа, может быть покраснение глаз, но не конъюнктивит. Кстати, при гриппе само лицо может иметь красный цвет, состояние небольшой отечности. Кашель сухой, но при гриппе он не изнуряющий, чаще всего редкий, – добавила замминистра.

В том случае, если кашель становится приступообразным и появляется мокрота, это указывает на осложнения со стороны бронхолегочной системы.