В Роспотребнадзоре назвали сроки пика гриппа и ОРВИ в Омске

Еженедельно в городе заражаются до 12 тысяч омичей.

Фото: Александр Труш

В Омской области начинается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции «Вирусное наступление: защита включена» сообщила сотрудница регионального Роспотребнадзора. По словам начальника отдела эпиднадзора Александры Недашковской, ежегодный пик заболеваемости уже близок.

– Каждый год у нас пик заболеваемости – это где-то начало – конец декабря. У нас начинается подъем, который заканчивается ориентировочно в конце января – начале февраля, – заявила начальница эпиднадзора.

Рост заболеваемости ОРВИ в регионе наблюдается с сентября. В среднем еженедельно заболевало около 10–12 тысяч человек, однако показатели пока остаются ниже эпидемического порога.

– В том числе ниже до сих пор мы эпидемического порога, вот на прошлой неделе мы были ниже на 9 % эпидемического порога, и в принципе даже ниже, чем в аналогичный период прошлого года, – добавила Недашковская.

Что касается гриппа, первый случай в этом сезоне зарегистрирован на 46-й неделе, и с тех пор продолжаются новые случаи. Помимо вируса гриппа типа А (H3N2), специалисты отмечают циркуляцию других респираторных вирусов, таких как риновирусы, метапневмовирусы и аденовирус, что повторяет картину прошлого года.

Напомним, ранее в Омске резко возросло число вызовов скорой помощи. Медики связывают это с сезонным всплеском заболеваемости тем же ОРВИ и гриппом.