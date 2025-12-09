В Омске резко увеличились вызовы скорой

За три недели показатель вырос почти на 13 %.

С 1 по 7 декабря жители Омска вызывали скорую помощь 7359 раз, что на 1,8 % больше, чем в последнюю неделю ноября, сообщает БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи». Госпитализировали 2688 человек.

В среднем нагрузка на скорую в городе составила 1051 вызов в сутки. Неделей ранее было 1033. Тренд на увеличение количества вызовов неотложки наблюдается уже третью неделю, за это время показатель вырос почти на 13 %. В середине ноября скорая помощь приняла 6521 вызов за неделю.

Причиной роста вызовов, скорее всего, является всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом в конце осени – начале зимы, когда в регионе стояла теплая для этого времени года погода. Оттепель способствует быстрому распространению инфекции.