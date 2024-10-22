Омск-Информ
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Церемония состоится сегодня днем на территории «Красной звезды».
Прощание с ветераном омского футбола Михаилом Давыдовым планируется в Омске сегодня, 22 октября. Мероприятие пройдет на территории «Красной звезды» в павильоне спортивной школы № 24 имени В. П. Горенковой (Масленникова, 142) с 12:00 до 13:00.
Напомним, Михаил Давыдов выступал за омский футбольный клуб «Иртыш» на протяжении десяти сезонов (1979–1988 годы). В составе «речников» он провел 247 матчей и забил 51 гол, включая 28 пенальти. После завершения карьеры игрока стал судьей республиканской категории. Как сообщалось ранее, он скончался 19 октября в возрасте 67 лет.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родственникам и друзьям Михаила Владимировича.
·Общество

Церемония состоится сегодня днем на территории «Красной звезды».
Прощание с ветераном омского футбола Михаилом Давыдовым планируется в Омске сегодня, 22 октября. Мероприятие пройдет на территории «Красной звезды» в павильоне спортивной школы № 24 имени В. П. Горенковой (Масленникова, 142) с 12:00 до 13:00.
Напомним, Михаил Давыдов выступал за омский футбольный клуб «Иртыш» на протяжении десяти сезонов (1979–1988 годы). В составе «речников» он провел 247 матчей и забил 51 гол, включая 28 пенальти. После завершения карьеры игрока стал судьей республиканской категории. Как сообщалось ранее, он скончался 19 октября в возрасте 67 лет.
Редакция РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родственникам и друзьям Михаила Владимировича.