Михаил Давыдов был кумиром футбольных болельщиков 70–80-х годов. Он провел в команде десять сезонов.

Сегодня, 19 октября, в Омске на 68-м году жизни умер легендарный игрок футбольного клуба «Иртыш» Михаил Давыдов. Он выступал за омскую команду на протяжении десяти сезонов (1979–1988 годы) и был кумиром футбольных болельщиков того времени.

– Среднего роста, крепко сбитый, но при этом исключительно мобильный, быстрый, изворотливый, отлично видевший поле. Проделывал большой объем работы в каждом матче. Был силен и в защите, и в нападении. Хорошо взаимодействовал с партнерами, – рассказали о Давыдове в ФК «Иртыш».

В составе «речников» он провел 247 матчей, забил 51 гол, включая 28 реализованных пенальти. После завершения карьеры игрока стал судьей республиканской категории, а в 2003 году в качестве тренера привел команду «Спартак-ОША» к победе в чемпионате Омска.

Буквально до последних дней Михаил Владимирович жил любимым футболом. Когда позволяло здоровье, ходил на матчи «Иртыша», обслуживал в качестве арбитра матчи первенства Омской области и города Омска.

О дате и месте прощания с Михаил Давыдовым будет сообщено дополнительно.