Работа в передовом мобильном госпитале стала настоящей школой жизни для молодого травматолога-ортопеда. Там он научился достигать поставленных целей.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов прокомментировал назначение заведующего поликлиникой № 2 омской МСЧ № 4. Медицинское учреждение возглавил молодой врач Алексей Касаткин, вернувшийся с СВО и прошедший обучение по президентской программе «Время героев».
Как сообщил министр, Касаткин, работавший травматологом-ортопедом в больнице скорой медицинской помощи № 2, добровольно ушел на спецоперацию и служил в передовом мобильном госпитале. Практически в круглосуточном режиме Алексей обрабатывал и оперировал до 200 раненых бойцов ежедневно. Работать приходилось в суровых фронтовых условиях.
– Этот молодой врач проявил мужество и настойчивость, сталкиваясь с фронтовыми трудностями: постоянными атаками БПЛА, неупорядоченным поступлением пациентов, эвакуацией раненых на всем, что движется. Научился достигать поставленных целей, невзирая на обстоятельства, справляться с неожиданными ситуациями, развил навыки многозадачности, – дал характеристику Касаткину министр здравоохранения. – Уверен, что он проявит лучшие свои качества, воспитанные в боевых условиях, и на новой гражданской работе. Такие руководители нам нужны!
Заведующим поликлиникой Алексей Касаткин назначен с 15 октября.