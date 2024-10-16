Алексей Касаткин принимал участие в СВО, а после демобилизации прошел дополнительное обучение. Его заметил новый министр здравоохранения.

Заведующим поликлиникой № 2 омской медсанчасти № 4 назначен участник программы «Время героев» Алексей Касаткин. Он принимал участие в специальной военной операции, проходил службу в медицинской роте мотострелкового полка. Награжден медалями «За помощь в бою» и «За помощь СВО», двумя медалями «За спасение погибавших».

В 2019 году Касаткин окончил Омский государственный медицинский университет по специальности «врач-лечебник», а в 2021-м завершил обучение в ординатуре, получив специализацию травматолога-ортопеда. По специальности работал в БСМП № 2.

Отслужив в зоне проведения СВО, молодой врач подал заявку на участие в программе «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Был отобран и прошел онлайн-обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО. Также Касаткин прошел повышение квалификации в ОмГМУ по организации военно-врачебной экспертизы, а также организации здравоохранения и общественного здоровья.

По словам Алексея, после демобилизации на него обратил внимание министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов и назначил заведующим поликлиникой.

– На новой должности хочу оправдать его доверие. Неважно, заведующий ли ты поликлиникой, заведующий отделением или простой врач, главное – работать на 100 %. Развивать медучреждение, выполнять задачи, поставленные руководством. Буду показывать пример коллективу, вместе будем искать индивидуальный подход к пациентам, а также работать над дисциплиной, – заявил Касаткин.

К своим обязанностям новый завполиклиникой приступил вчера, 15 октября.

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