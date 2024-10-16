О создании ведомства было объявлено в конце сентября. Министерство будет заниматься сопровождением нацпроектов и взаимодействием с высшей школой.

Министерство науки и высшей школы Омской области, о создании которого было объявлено в конце сентября, возглавит доктор экономических наук Бари Хаиров, сообщают «Коммерческие вести». Сейчас он работает заместителем министра промышленности и научно-технического развития Омской области, этот пост Хаиров занимает с августа 2023 года.

Как ранее сообщало РИА «Омск-информ», новая структура будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой. По данным первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, новое ведомство заработает со следующего года. Депутат уточнил, что на данном этапе координация деятельности в сфере науки поручена вице-губернатору, министру цифрового развития и связи Денису Цуканову. Инициатива о создании министерства принадлежит руководству региона.