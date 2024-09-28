Фамилия руководителя, которому достанется должность главы ведомства, уже известна.

Появились свежие подробности о создании в структуре правительства Омской области нового министерства – науки и высшей школы. Как ранее сообщал «Омск-информ», появление ведомства анонсировал заместитель председателя правительства, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов. Планируется, что новая структура станет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой.

Как уточнил в эксклюзивном комментарии редакции первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, новое ведомство заработает со следующего года. Фамилия его руководителя уже известна, но раскрывать ее депутат, явно знакомый со всеми нюансами формирования новой структуры при кабмине, пока не стал.

– Знаю, кто возглавит новое министерство. Но не думаю, что могу выдавать секреты. Чуть позже в правительстве Омской области назовут конкретную фамилию. Могу сказать, что сейчас координация деятельности в сфере науки поручена Денису Цуканову. Предположительно, министерство начнет функционировать со следующего календарного года, – сказал Смолин в комментарии «Омск-информу».

Он добавил, что инициатива создания новой структуры принадлежит руководству региона.