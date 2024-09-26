Омск-Информ
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·Политика

Об этом заявил министр цифрового развития и связи Денис Цуканов.

Заместитель председателя правительства, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов, поздравляя представителей IT-сферы с Днем программиста, анонсировал создание в Омской области министерства науки и высшей школы.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила «Омск-информу» круг полномочий нового ведомства.

– На данный момент рассматривается проект создания структуры, которая будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой. Как только будут подробности, обязательно поделимся, – сказала в эксклюзивном комментарии редакции Мина Ахвердиева.

При этом отсутствует информация, когда конкретно создадут новое министерство. 

1381Елена Яровая
·Политика

Об этом заявил министр цифрового развития и связи Денис Цуканов.

Заместитель председателя правительства, министр цифрового развития и связи Денис Цуканов, поздравляя представителей IT-сферы с Днем программиста, анонсировал создание в Омской области министерства науки и высшей школы.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила «Омск-информу» круг полномочий нового ведомства.

– На данный момент рассматривается проект создания структуры, которая будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой. Как только будут подробности, обязательно поделимся, – сказала в эксклюзивном комментарии редакции Мина Ахвердиева.

При этом отсутствует информация, когда конкретно создадут новое министерство. 

1381Елена Яровая