Часть горожан продолжают сидеть без горячей воды и отопления, несмотря на похолодание.

Сегодня утром на Космическом проспекте в Омске произошла очередная коммунальная авария. Жильцы дома № 83 пожаловались в соцсетях на то, что им отключили горячую воду и отопление.

– С 7 утра фонтанирует горячая вода из земли. Пришли представители УК, обтянули лентой и перекрыли горячую воду и отопление во всем доме. Фонтан так и бьёт! На улице минус, – сообщается в посте.

В мэрии сообщили, что произошло повреждение на подземной теплотрассе диаметром 159 мм. Специалисты «Тепловой компании» уже выехали на место для обследования участка.

Отметим, что горожане не перестают сообщать в соцсетях об отсутствии в домах горячей воды и отопления. Только сегодня в соцсетях «Тепловой компании» на это пожаловались жильцы домов по адресам: Романенко, 16а и 15б; Энергетиков, 66; Куйбышева, 81; 75-й Гвардейской бригады, 12а; Магистральная, 13.

– Добрым утро уже назвать не могу, т. к. заболели уже все. В частном доме без отопления очень сыро и холодно, – отметил житель частного сектора в Центральном округе.