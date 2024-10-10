Мэр города заявил, что через 1-2 дня батареи станут горячими во всех домах. Он объяснил, почему процесс затянулся.

Сегодня, 10 октября, в эфире передачи «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест раскрыл все сложности прохождения отопительного сезона, стартовавшего 23 сентября. По словам главы города, за этот процесс отвечают три ресурсоснабжающие организации, но большинство обращений омичей связаны с работой муниципальной «Тепловой компании». Мэр назвал причины проблем с подключением к теплу. В первую очередь это произошло из-за систематического недофинансирования компании.

– За последние 15 лет со стороны РЭК были допущены серьезные перегибы, в частности недофинансирование. За 7 лет было порядка 7 млрд рублей недофинансирования. Разные были планы, в частности, в 2012 году компанию, видимо, хотели подвести под банкротство. Но предприятие удалось сохранить, – подчеркнул Шелест.

Другая причина – высокий износ сетей, на сегодня составляет порядка 75 %. И наконец, на темпах запуска отопительного сезона сказалась нехватка рабочих рук. Потому к началу сезона на сетях было более 300 нарушений. Для оперативного устранения аварий подключены дополнительные бригады из районов области и частных организаций.

– Отопление в большинство многоэтажек подано. На сегодняшней день остаются без отопления 55 домов. Есть порядка 90 повреждений, где есть небольшая течь, но тепло там уже подключено. Стоит задача силами 44 бригад устранить за день-два все нарушения, – сказал Шелест.

В начале недели мэр ставил задачу подключить все дома к теплу к четвергу – на тот момент из-за повреждений отопление отсутствовало более чем в 200 домах.