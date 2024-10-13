«Омск-информ» вместе с горожанами и экспертами разобрались, какой из парков может реально претендовать на статус лидера.

Парк «Зеленый остров» официально передали в концессию на 25 лет компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева. Эта компания уже построила в этой локации частный парк аттракционов и развлечений «Вокруг света». В масштабное благоустройство территории полудикого «острова» в 59,4 га концессионер планирует вложить 2 млрд рублей.

Планы грандиозные: в следующем году за 333 млн рублей предстоит реконструкция летней эстрады, благоустройство прибрежной зоны, создание парка малых архитектурных форм, дальнейшее озеленение. При этом инвестор намерен установить новые аттракционы, киоски с товарами и регулярно проводить общегородские мероприятия со звездами эстрады.

На фоне этого амбициозного проекта меркнет парк имени 30-летия ВЛКСМ, который негласно считался центральной локацией в городе для притяжения отдыхающих.

Корреспондент «Омск-информа» вместе с горожанами и экспертами разобрались, какой из двух парков главнее на сегодняшний день. Итоги этого импровизированного, во многом искусственно смоделированного баттла – в нашем материале.

Киоски вытесняют спортсменов

Постоянных гостей парка имени 30-летия ВЛКСМ угнетает то обстоятельство, что торговые киоски, беседки и кафешки постепенно отвоевывают территорию у локаций для прогулок и бега. Дорожек для занятий спортом становится все меньше, считает постоянный участник Сибирского международного марафона 65-летний Борис Абатуров.

– Парк достраивают серьезно. Шашлычные, торговые павильоны. Особенно со стороны Масленникова, торгового центра «Парк». Любителям спорта скоро будет негде бегать, – размышляет Борис Абатуров. – В основном я бегаю вокруг парка. Если захожу на территорию, то по пешеходной зоне. В выходные много людей и приходится маневрировать, чтобы на кого-то не налететь. Единственное достоинство этого места – так это лыжероллерная трасса. Но она маленькая, всего 1,5 км.

Футбольный тренер СибГУФКа Андрей, который часто тренирует студентов на этой территории, считает, что парку нужно больше профессионально оборудованных дорожек для занятий бегом.

– В этой локации не хватает прорезиненных дорожек для бега. Когда я тренирую ребят, то замечаю это. Тропинки больше проселочные. На стадионе места мало, вот здесь и бегаем, – пояснил Андрей.

А вот автолюбителю Алексею не хватает парковок рядом с парком.

– Когда мы приезжаем сюда на машине, то обычно паркуемся возле озера или у спорткомплекса «Красная звезда». Но не возле парка. Здесь негде особо парковаться, – сказал Алексей.

Ранее опрошенный нами футбольный тренер СибГУФКа Андрей, напротив, доволен количеством мест для стоянки машин возле ТЦ «Парк».

– Часто гуляем с девушкой у пруда, кормим уток хлебом. Тут особенно красив закат. Парковаться стало проще: место для стоянки машин появилось возле ТЦ «Парк». Когда торгового центра не было, приходилось парковаться во дворах, – рассказал Андрей.

В целом отдыхающие в парке имени 30-летия ВЛКСМ не обращают внимания на такие детали, как степень чистоты территории, наличие аттракционов и прочих развлечений. Судя по всему, эта локация больше используется как место для прогулок, занятий спортом и тихого отдыха возле озера.

Хоррор-локация с крутым колесом обозрения

Что касается «Зеленого острова», то ему еще далеко до «конфетки», которую из нее обещал сделать инвестор. Посетители территории обращают внимание на ужасающее состояние инфраструктуры: убитую лестницу, неработающие фонари и нефункциональную площадку для выгула собак.

– Починили бы лестницу, которая возле «спасалки» (КУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области. – Прим. ред.). Она там вся в арматуре. Лестница очень опасна для детей и собак, которые там проходят, – выразил тревогу Александр, выгуливающий питомца. – На спусках сделали новые лестницы, дороги тоже, а вот территорию у «спасалки» почему-то нет. За время эта лестница износилась: арматура начала отслаиваться от бетона и торчит из-под земли. Наступит кто-то и может ногу поранить.

Хозяйка собаки сиба-ину Дарья раскритиковала парк за недостаточное освещение и площадку для питомца.

– Здесь не всегда работают фонари – вот это не нравится. Вечером бывает так: идешь в одной части парка – есть свет, а в другой – нет. Это не очень хорошо, – поделилась Дарья. – Площадка для питомца есть, но она не очень оборудована. Там в основном вытоптанная земля и грязь. Есть пара барьеров, это все же лучше, чем ничего. Ведь это едва ли не единственная площадка в городе для собак, где мы отпускаем побегать нашу любимицу.

Однако есть омичи, которые стараются не ходить в разрушающуюся часть «Зеленого острова», сосредотачивая свой отдых на частном парке.

– С одной стороны, часть парка пропадает, а с другой стороны, построили новые аттракционы. Появились рестораны и кафе. Эта локация постепенно облагораживается, – отметила Дарья.

Горожане успели оценить площадки для занятий спортом на «Зеленом острове». Студенты с удовольствием заглядывают сюда даже в будние дни.

– Колесо обозрения крутое. Планируем на нем прокатиться. Нравятся баскетбольная, футбольная и теннисная площадки. Играли здесь. Также есть пейнтбол и страйкбол. На сегодня парк очень самодостаточный, – выразили «респект» локации студенты Николай, Тимофей, Полина.

«Зеленый остров» пока оставляет двоякое впечатление. Если не заходить на ветшающую территорию с убитой инфраструктурой и явно аварийными зарослями деревьев, то часть, где расположился парк с аттракционами, кажется вполне себе современной. Та же часть огромной локации, которую только собирается благоустраивать инвестор, пока напоминает иллюстрацию к хоррору.

Парки делают одинаковыми

Эксперты «Омск-информа» оказались категоричны и далеки от позитива в оценках. Эколог Сергей Костарев считает, что парк имени 30-летия ВЛКСМ и «Зеленый остров» в последнее время пытаются сделать одинаковыми, делая акцент на развлечениях.

– Парк имени 30-летия ВЛКСМ и парк «Зеленый остров» пытаются в последнее время сделать одинаковыми. Упор на культурно-развлекательную составляющую. Раньше «Зеленый остров» выполнял рекреационную функцию, был полудиким. Он подходил для прогулок, бесед и единения с природой, – подчеркнул Костарев.

По его словам, функция природного сохранилась разве что у парка имени 300-летия Омска. В этой локации много нетронутых растений, дорожек, по окраинам территории есть точки общепита и даже маленький зоопарк «Вилла».

– На «Зеленом острове» отсутствует экосистема производства, где природа сама себя регулирует. Местные власти считают дикую территорию лишней и пытаются с ней бороться. Приведу в пример самый зеленый город в мире – Прагу. Стоит отойти от центра города 200–300 метров, и ты оказываешься в лесу. Такая экосистема обеспечивает нормальную экологию для местных жителей, – добавил Костарев.

Неэкологичность «Зеленого острова» отмечает и архитектор Лариса Маслова. По ее мнению, парк утратил первичную концепцию пейзажной локации.

– Парк должен оставаться парком. Сегодня на «Зеленом острове» наблюдается варварское и потребительское отношение к имеющимся прежним достижениям, – рассуждает архитектор. – Дорожки не восстанавливаются, особенно грустно наблюдать за территорией ГИМС, которая находится в плачевном состоянии. Очистительное сооружение так и не построили. Несмотря на то что это природоохранная зона. Грязь сливают в Иртыш.

Эксперт симпатизирует парку имени 30-летия ВЛКСМ с нетронутыми природными уголками. Достаточно немного отремонтировать эту локацию, и она заиграет новыми красками, думает архитектор.

Не главный, а любимый

Подытоживая мнения экспертов и омичей, можно прийти к общим выводам. Специалисты в области архитектуры и экологии считают, что двум этим омским паркам не хватает «природности». Хотя в плане возможности уединения в елочках и березках лидирует все же парк имени 30-летия ВЛКСМ. Омичи обращают внимание на все нюансы сразу. К недостаткам парка имени 30-летия ВЛКСМ относят дефицит парковок и спортивных дорожек при обилии киосков и кафе. Зато на неблагоустроенной части «Зеленого острова» хромает на обе ноги инфраструктура. Однако кое-что в этой локации уже успели сделать – спортивные площадки и современные аттракционы.

Именно по этим причинам «Зеленый остров» больше привлекает молодежь, настроенную на шумный досуг. А парк имени 30-летия ВЛКСМ рассчитан на омичей старшего поколения, в большей степени как зона рекреационного отдыха.

У автора этих строк безусловный фаворит – «Зеленый остров». Да, разбитая лестница никуда не девается, зато можно побегать по дорожкам, выгулять питомца, поболтать с друзьями в кафе, прокатиться на аттракционах.

Здесь каждый найдет, чем себя занять. Хочешь – веселись на каруселях, есть желание уединиться – можно пройтись по дорожкам среди елок и покормить белок.

Иными словами, выбор парка – дело вкуса. И тут, наверно, не очень правильно говорить, какая локация в городе главная, скорее, какая любимая. Хорошо уже то, что этот выбор у омичей сегодня имеется.