Победителем ожидаемо признана компания «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева.

Подведены итоги торгов на право заключение концессионного соглашения под реконструкцию «Зеленого острова». Интриги не случилось: на торги заявилась одна компания, «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева, уже открывшая в этой локации частный парк «Вокруг света». Как и предполагалось ранее, с ней заключат соглашение на 25 лет. Ранее эту инициативу поддержал горсовет.

Инвестору предстоит вложить реконструкцию территории не менее 333 млн рублей. При этом тратить на содержание парка необходимо 42 млн рублей, тогда как мэрия сейчас расходует на эти цели 8 млн рублей. Для функционирования и обслуживания парковой зоны планируется создать 23 рабочих места. Прогнозный годовой фонд оплаты труда составляет 13,1 млн руб., страховые взносы 3,6 млн руб.

Концессионеру передадут 59,4 га «Зеленого острова» на условиях аренды. Вместе с 70 объектами, включая теннисные корты, мини-стадион, скейт-парк, летнюю эстраду.

Компания «Омск Сайдинг Инвест» собирается потратить на все работы 2 млрд рублей. В эту сумму входят благоустройство территории, замена аттракционов и установка торговых объектов.