Спикер Горсовета Владимир Корбут заявил, что инвестор готов тратить миллионы на уборку парка.

Сегодня, 17 июля, на последнем в весеннюю сессию заседании Омского городского совета депутаты обсудили перспективу передачи в концессию на 25 лет территории «Зеленого острова» в 59,4 га компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева. Предприниматель открыл в этой локации частный парк «Вокруг света». И с осени готов приступить к благоустройству всей территории «Зеленого острова» за 2 млрд рублей Администрация города высказалась за преображение этой локации на частные средства.

У депутатов не возникло вопросов к самой идее передачи этой локации в концессию.

Лишь у депутата Сергея Дроздова возникли опасения, что инвестор может в течение 25 лет внести изменения в договор. На что вице-мэр Евгений Романин, любые изменения в соглашение возможны только по согласованию с Федеральной антимонопольной службой.

- Любые изменения в концессионном соглашении предусмотрены Федеральным законом №115, в котором четко регламентированы права и ответственность сторон. И любые изменения в документе возможны только по решению Федеральной антимонопольной службы, - подчеркнул Евгений Романин.

В ходе обсуждения выяснилось, что помимо основного инвестора, благоустроить «Зеленый остров» могут и другие предприниматели после участия в торгах. Спикер Горсовета Владимир Корбут одобрил инициативу инвестора.

- Дай Бог, чтобы таких концессионеров было больше. Мы тратим на уборку «Зеленого острова» 8 млн рублей, концессионер готов вкладывать 44 млн рублей. Это высвобождение дополнительных средств из бюджета Омска. А развитие этого парка небезразлично каждому омичу, - сказал Корбут.

После чего большинство депутатов проголосовали за передачу в концессию «Зеленого острова».