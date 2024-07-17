Мэр Омска рассказал, что инвестор вложился в парк «Вокруг света», находящийся на этой территории.

Сегодня, 17 июля, после пленарного заседания горсовета Сергей Шелест пояснил, почему возникло предложение передать территорию «Зеленого острова» в 59,4 га в концессию на 25 лет без торгов. И парламентарии поддержали эту инициативу, приняв проект постановления. В роли инвестора выступит глава компании «Омск сайдинг инвест» Хусайн Закриев, уже построивший на этой территории частный парк «Вокруг света».

– Инвестор уже вложился в парк «Вокруг света» и продолжает вкладывать. Смотрите, как предприниматель на свои средства сейчас реконструировал сцену без всякой концессии. И он намерен вложить в развитие «Зеленого острова» огромный объем средств, – сказал Шелест «Омск-информу».

При этом ранее глава «Центра компетенций по вопросам городской среды», курирующего этот парк, депутат горсовета Алексей Сокин уточнял, что в торгах на благоустройство «Зеленого острова» могут поучаствовать и другие потенциальные инвесторы. При этом в прошлом году эту локацию уже приводили в порядок на федеральные средства.

Напомним, общий объем инвестиций в проект приближается к 2 млрд рублей.