Омск-Информ
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·Общество

Концессионер должен будет вложить в благоустройство парка не менее 333 млн рублей.
Сегодня, 6 августа, омские власти объявили торги на заключение концессионного соглашения, предполагающего передачу парка «Зеленый остров» на 25 лет. Заявки от предпринимателей принимаются до 19 сентября. Выбрать победителя планируется 20 сентября.
– Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в размере не менее 333 000 000 (Триста тридцать три миллиона) рублей, – говорится в проекте концессионного соглашения, опубликованном на портале «ГИС Торги».
Ранее предполагалось, что парк отдадут в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест», которая займется благоустройством и озеленением.
·Общество

Концессионер должен будет вложить в благоустройство парка не менее 333 млн рублей.
Сегодня, 6 августа, омские власти объявили торги на заключение концессионного соглашения, предполагающего передачу парка «Зеленый остров» на 25 лет. Заявки от предпринимателей принимаются до 19 сентября. Выбрать победителя планируется 20 сентября.
– Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения в размере не менее 333 000 000 (Триста тридцать три миллиона) рублей, – говорится в проекте концессионного соглашения, опубликованном на портале «ГИС Торги».
Ранее предполагалось, что парк отдадут в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест», которая займется благоустройством и озеленением.