В парке также планируется посадить новые кустарники и цветы.

Сегодня в распоряжении РИА «Омск-информ» появился проект «Концессионного соглашения на создание, реконструкцию, содержание и эксплуатацию муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан и туризма на территории городской зоны отдыха «Зеленый остров». Как сообщается в этом документе, концессионер высадит в парке новые растения.

До декабря 2024 года планируется посадить не менее 50 лиственных деревьев, 50 хвойных, 1000 кустарников и 10 тыс. многолетних цветов. Вокруг цветников планируется сделать ограждения. До 2029 года концессионера обяжут высадить как минимум еще столько же деревьев и кустарников.

Также, по проекту, концессионер установит 20 скамеек, 30 урн, 5 качелей и до 2027 года благоустроит берег Иртыша от пристани до заброшенного здания (Старозагородная Роща, 10/3) протяженностью около 400 метров, восстановив асфальт и забор. Планируется также ремонт территории около сцены и административно-хозяйственного блока по адресу: Старозагородная Роща, 10.

Хусайна Закриева. Компания получит право зарабатывать на этой территории, но должна будет содержать ее и благоустраивать. Инвестор планирует потратить на благоустройство 2 млрд рублей (в проекте концессионного соглашения речь идет о 333 млн рублей). Напомним, «Зеленый остров» хотят передать в концессию на 25 лет компании «Омск сайдинг инвест». Компания получит право зарабатывать на этой территории, но должна будет содержать ее и благоустраивать. Инвестор планирует потратить на благоустройство 2 млрд рублей (в проекте концессионного соглашения речь идет о 333 млн рублей).

Отметим, что с 2021 по 2023 год в парке уже провели благоустройство за счет бюджета. На это потратили 255 млн рублей.