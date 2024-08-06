Представитель инвестора дал понять, что процедура аукциона не более чем формальность.

Появились новые подробности по передаче в концессию «Зеленого острова» площадью 59,4 га на 25 лет. Инвестором выступит компания «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева, уже построившая на этой территории частный парк «Вокруг света». Ранее сообщалось, что объявлены официальные торги на заключение договора. Заявки от потенциальных участников принимаются до 19 сентября. Концессионера назовут 20 сентября.

Как уточнил «Омск-информу» представитель инвестора, данная процедура – формальность.

– В документации к торгам указано, что поступило предложение от компании «Омск Сайдинг Инвест». Участие в торгах является одним из условий заключения контракта, – пояснил источник «Омск-информа», знакомый с ситуацией.

В пользу этой версии с формальными торгами говорит тот факт, что глава «Центра компетенций по вопросам городской среды», курирующего этот парк, депутат горсовета Алексей Сокин анонсировал этот аукцион.Но уточнял, что в аукционе на благоустройство «Зеленого острова» могут поучаствовать и другие потенциальные инвесторы.

И тут есть еще один нюанс – в конкурсной документации указан минимальный порог инвестиций – 333 млн рублей. Вряд ли инвестор «с улицы» способен дать больше за реконструкцию «Зеленого острова». Компания «Омск Сайдинг Инвест» собирается потратить на все работы 2 млрд рублей. В эту сумму входят благоустройство территории, замена аттракционов и установка торговых объектов.