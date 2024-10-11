Омск-Информ
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·Авто

В ГИБДД еще раз призвали автомобилистов быть осторожнее.
За минувшие сутки в Омской области произошло 78 ДТП. По данным полиции, в 71 аварии никто не пострадал, еще в 8 авариях получили травмы 8 человек.
Сегодня только до 09:00 случилось 14 ДТП без пострадавших и 5 – с пострадавшими. Например, на трассе под Омском в кювет вылетела маршрутка с пассажирами.
Основным нарушением, которое приводит к ДТП, является непредоставление преимущества в движении. В ГИБДД отметили, что автомобилисты оказались не готовы к непогоде. Водителям посоветовали быть внимательней.
·Авто

В ГИБДД еще раз призвали автомобилистов быть осторожнее.
За минувшие сутки в Омской области произошло 78 ДТП. По данным полиции, в 71 аварии никто не пострадал, еще в 8 авариях получили травмы 8 человек.
Сегодня только до 09:00 случилось 14 ДТП без пострадавших и 5 – с пострадавшими. Например, на трассе под Омском в кювет вылетела маршрутка с пассажирами.
Основным нарушением, которое приводит к ДТП, является непредоставление преимущества в движении. В ГИБДД отметили, что автомобилисты оказались не готовы к непогоде. Водителям посоветовали быть внимательней.