В аварии пострадали пять человек. У одной из пассажирок пробита голова.

Сегодня утром на Черлакском тракте в районе поселка Ачаирского с дороги слетела маршрутка. По словам очевидцев, около 08:45 из-за гололеда машину занесло, и она опрокинулась в кювет. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением.

– Пострадали шесть человек: пять пассажиров и водитель. У одной пассажирки пробита голова, у остальных – ушибы, травмы, сотрясения, – сообщил анонимный житель региона в соцсетях.

В ГИБДД отметили, что после аварии пятерых пострадавших пассажиров доставили в больницу. На водителя составили протокол о нарушении правил перевозки.