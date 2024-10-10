Пожар потушили, мальчик не пострадал.

Сегодня утром в многоэтажке на улице Андрианова в Советском округе Омска произошел пожар. Сообщение поступило в МЧС в 11:39. На место выехали 25 спасателей на 9 пожарных машинах.

Когда они прибыли на место, 15 жильцов успели покинуть подъезд. Еще троих взрослых и ребенка вызволили спасатели. В квартире, где произошел пожар, находился 12-летний мальчик. Он вовремя эвакуировался.

Огонь успел распространиться на площади 15 кв. м. Позже дознаватели МЧС выяснили, что пожар начался с замыкания розетки, в которую через удлинитель жильцы включали телевизор.