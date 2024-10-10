Сотрудникам МЧС удалось спасти семерых человек.

Вчера около 20:00 в пятиэтажке в Октябрьском округе случился пожар. Загорелась квартира на третьем этаже дома № 252 на улице 5 -я Линия.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, из окна квартиры шел дым. Пожарные спасли из задымленной зоны троих детей и четверых взрослых. Никто не пострадал.

– Предположительно, пожар случился в результате короткого замыкания, – сообщили в МЧС России по Омской области.

Площадь пожара составила 45 кв. м. Его ликвидировали 19 сотрудников МЧС. Было задействовано 6 единиц спецтехники.