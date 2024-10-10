Омск-Информ
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·Общество

Локацию хотят снабдить фонарями. И привлечь к ее реконструкции частный бизнес.

Мэр Омска Сергей Шелест в телеэфире ответил на вопрос омичей о сроках реконструкции набережной Тухачевского. Власти планируют привести в порядок тротуары и сделать освещение.

– Понятно, что состояние набережной удручающее. Есть проект уличного освещения. Есть наработки с правительством Омской области по асфальтированию и тротуаров этих локаций. Отдельно к реконструкции объекта планируется привлечь частный бизнес, – пояснил Шелест.

На сегодня на набережной Тухачевского благоустроены локация у гостиницы Cosmos и Центр уличного баскетбола. Подробный материал о перспективах освещении набережной можно почитать здесь.

Елена Яровая
·Общество

Локацию хотят снабдить фонарями. И привлечь к ее реконструкции частный бизнес.

Мэр Омска Сергей Шелест в телеэфире ответил на вопрос омичей о сроках реконструкции набережной Тухачевского. Власти планируют привести в порядок тротуары и сделать освещение.

– Понятно, что состояние набережной удручающее. Есть проект уличного освещения. Есть наработки с правительством Омской области по асфальтированию и тротуаров этих локаций. Отдельно к реконструкции объекта планируется привлечь частный бизнес, – пояснил Шелест.

На сегодня на набережной Тухачевского благоустроены локация у гостиницы Cosmos и Центр уличного баскетбола. Подробный материал о перспективах освещении набережной можно почитать здесь.

Елена Яровая