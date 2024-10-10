Омск-Информ
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·Общество

Причиной вновь стало отсутствие денег.
С понедельника, 7 октября, в селе Колосовка приостановили автобусное сообщение. Как сообщила в официальном паблике администрация Колосовского сельского поселения, причиной стало окончание действия контракта и отсутствие дальнейшего финансирования.
– О возобновлении движения транспорта будет сообщено дополнительно, – говорится в объявлении.
Ранее о прекращении автобусного сообщения заявил глава Знаменского района. Однако на сообщение отреагировали прокуратура и региональные власти. В министерстве транспорта заявили, что с 8 октября маршруты продолжат работу в штатном режиме.
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·Общество

Причиной вновь стало отсутствие денег.
С понедельника, 7 октября, в селе Колосовка приостановили автобусное сообщение. Как сообщила в официальном паблике администрация Колосовского сельского поселения, причиной стало окончание действия контракта и отсутствие дальнейшего финансирования.
– О возобновлении движения транспорта будет сообщено дополнительно, – говорится в объявлении.
Ранее о прекращении автобусного сообщения заявил глава Знаменского района. Однако на сообщение отреагировали прокуратура и региональные власти. В министерстве транспорта заявили, что с 8 октября маршруты продолжат работу в штатном режиме.
1084