Регулярные перевозки на территории Знаменского района останавливаются из-за отсутствия финансирования.
Глава Знаменского района Сергей Максимов сообщил о временной приостановке автобусного сообщения на территории этого муниципалитета. Причиной того, что автобусы перестанут возить жителей района, глава назвал отсутствие финансирования.
– В связи с отсутствием финансирования, осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Знаменского муниципального района Омской области по муниципальным маршрутам временно приостанавливается с 8 октября, – написал Максимов в своих соцсетях.
При этом перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам Знаменское – Тара, Знаменское – Тевриз, Знаменское – Омск и проходящих через Знаменское маршрутов из Омска будет осуществляться без изменений в соответствии с действующим расписанием.
РИА «Омск-информ» запросило комментарий в Минтрансе Омской области по поводу ситуации в Знаменском районе.