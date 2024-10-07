Регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам в Знаменском районе не будут остановлены с 8 октября.

Автобусное сообщение в Знаменском районе Омской области не будет остановлено с завтрашнего дня, 8 октября, заявили в региональном Минтрансе. Свою проверку по этому поводу начала областная прокуратура, а вице-губернатор Динар Курманов, курирующий транспортную сферу, получил представление от надзорного ведомства.

Как ранее сообщало РИА «Омск-информ», утром глава Знаменского района Сергей Максимов написал в соцсетях о приостановке пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в этом районе. Причиной чиновник назвал недостаток финансирования. К решению проблемы подключились областные власти и прокуратура. В итоге было принято решение продолжить перевозки.

– Министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с администрацией Знаменского района прорабатывается вопрос о недопустимости остановки работы регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Знаменском районе. С 8 октября муниципальные маршруты продолжат работу в штатном режиме, – заявили в Минтрансе.

Прокуратура в ходе начавшейся проверки намерена дать правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и исполнительной власти региона. Уже известно, что представление получил вице-губернатор, курирующий транспортную отрасль.

– В настоящее время на рассмотрении находится представление, внесенное прокуратурой Омской области 4 октября текущего года заместителю председателя правительства региона о необходимости пересмотра методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление регулярных перевозок, – отметили в прокуратуре.

Судя по всему, деньги на организацию автобусного сообщения, о которых утром заявлял глава Знаменского района, закончились быстрее, чем планировали власти. РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.