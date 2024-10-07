Отопительный сезон в городе стартовал две недели назад.

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал о запуске отопления в регионе. К теплоснабжению подключились все 32 района. В Омске, где отопительный сезон стартовал две недели назад, до сих пор не подключены более 200 домов.

– В Омске процесс запуска жилых домов продолжается. Основные силы брошены на Советский округ. Ситуация, действительно, непростая, но выполнимая: до конца недели надо подключить к теплу еще более 200 домов. Мэрия мобилизовала все возможные ресурсы, – отметил Шнипко.

Сегодня утром из районов области в Омск приехали 20 аварийно-восстановительных бригад, чтобы устранить аварии на теплосетях.