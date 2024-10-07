Глава «Тепловой компании» дал понять, что начало отопительного сезона затягивается.

Глава муниципальной «Тепловой компании» Владимир Дмитриев в эфире программы «События недели» на ГТРК «Иртыш» рассказал о прохождении отопительного сезона. По его словам, все эксплуатируемые организацией котельные уже запущены и снабжают теплом Омск и прилегающие к городу районы. К зиме все объекты генерации готовы на 100 %.

Что касается сетей, то здесь Владимир Дмитриев признал проблему: сети изношены практически по всей протяженности магистралей.

– Мы в одном месте делаем – рядом теплотрасса рвется. Там делаем – рвется дальше. И таких «узких мест» в городе очень и очень много, – заявил глава «Тепловой компании».

Это влияет на скорость подключения жилых домов к отоплению. В день ремонтные бригады «Тепловой компании» и других муниципальных предприятий успевают «залатать» 20–25 аварий. В планах было запустить отопление на всех объектах к 7 октября, но из-за аварий процесс может затянуться.

Ранее мэр Сергей Шелест уточнял, что по состоянию на пятницу, 4 октября, в Омске оставались не подключенными к теплу 300 многоэтажек.