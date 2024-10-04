Глава города рассказал, что таких многоэтажек всего 300. Их подключат в ручном режиме.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о прохождении отопительного сезона, стартовавшего с 23 сентября. Как выяснилось на штабе, подключены 5 400 домов. Остальные 300 планируется подключать в ручном режиме. Всего в городе порядка 6200 многоэтажек.

Глава города дал понять, что пока не устранят все аварии на сетях, жилье и социальные объекты к теплу подключить не удастся. Он заявил, что на каждый поврежденный участок направляются дополнительные бригады. Он назвал самый проблемный округ Омска по отоплению – Советский.

К ликвидации аварий привлечены специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства, Минэнерго.

Кроме того, с понедельника 16 ремонтных бригад командируются в город Омск из 14 муниципальных районов Омской области. Две бригады из Любинского района готовы приступать к работам уже завтра, 5 октября.