На реконструкцию объекта потратят 35,8 млн рублей.

Появилась информация, что «ТГК-11» планирует расширить проблемный золоотвал ТЭЦ-5. На электронной площадке ТЭК-Торг появилась заявка на проведение торгов по поиску подрядчика реконструкции секции 4А. Стоимость работ компания оценила в 35,8 миллиона рублей. Проект не впечатлил омичей.

– Это сигнал от ТГК-11, что они даже не думают о переводе омских угольных ТЭЦ на газ. Удивляет, что на увеличение золоотвала деньги есть, а на газификацию и устранение своих нарушений – нет. А ведь от последствий затопления дач, например, омичи страдают до сих пор, – возмутились горожане в паблике «Дыши! Омск».

Нынешним летом из-за некорректно построенного золоотвала ТЭЦ-5 затопило дачи в микрорайоне Осташково, территориально находящиеся в Октябрьском округе Омска. А также поселения в Омском районе. Особенно досталось деревне Ульяновке. После принятия экстренных мер в виде рытья траншеи и откачки воды уровень подтопления снизился, но кардинально ничего не поменялось. По информации Омской межрайонной природоохранной прокуратуры, к текущей ситуации привело строительство золоотвала 4А ТЭЦ-5 с грубым нарушением действующих СанПиНов в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территорий.