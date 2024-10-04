В доме затоплен подвал. В мэрии предложили потерпеть еще неделю.

В группе «Аварийный Омск» омичи пожаловались на отсутствие горячей воды и затопленный подвал. Инцидент произошел в многоэтажке на Спортивном проезде, 4, что в Центральном округе, еще три месяца назад, и с тех пор ничего не поменялось в лучшую сторону.

– В связи с бездействием «Тепловой компании» прошу обратить внимание ответственные организации! С конца июня 2024 года по адресу: Спортивный проезд, 4, подъезд 2, произошла авария тепловых сетей, подвальное помещение затоплено. Сроки устранения подобных аварий 3 дня, на сегодня пошел 4 месяц! – рассказали жильцы дома.

Представители омской мэрии ответили, что дом не считается аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Они напомнили, что персонал «Тепловой компании» сейчас очень загружен в условиях запуска отопительного сезона. Поэтому сроки устранения аварии отодвигаются еще на неделю.

– Срок выполнения ремонтных работ по указанному адресу продлен до 11 октября. Горячее водоснабжение и отопление будут восстановлены на следующий день, – написали в ответ на обращение в администрации.

Также они напомнили о том, что ресурсоснабжающая организация прикладывает все усилия для выполнения ремонтных работ в более ранние сроки.

Напомним, что ранее «Омск-информ» сообщал о старте с 23 сентября отопительного сезона.