Батареи омичей станут теплыми в течение двух-трех недель. Горячей воды нет на 367 объектах.

Сегодня, 23 сентября, официально стартовал отопительный сезон в Омске. 100 социальных объектов уже подключены, теперь постепенно начнут теплеть батареи в жилых домах. На запуск тепла уйдет 2-3 недели.

«Тепловая компания» отчиталась о подготовке тепловых сетей к зимней эксплуатации. По данным на 8 утра 23 сентября на 367 объектах, подключенных к сетям АО «Тепловая компания», нет горячей воды. На сетях зафиксировано 331 повреждение. Работы по устранению повреждений продолжаются ежедневно. К ним привлекаются и подрядные организации, и сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Над устранением аварий работают 19 бригад. В «Тепловой компании» подчеркнули, что в первую очередь устраняются повреждения с наибольшим количеством отключенных объектов.