Омск-Информ
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·Общество

Температура в регионе составит +10...+15, в городе +14.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 октября, в Омской области ожидается переменная облачность. Синоптики обещают +10...+15 градусов. Ветер будет северо-западный, западный, 7-12 м/с. Существенных осадков не ожидается. В Омске днем воздух прогреется до +14 градусов, вечером +8. Погода ожидается солнечная, а порывы ветра не превысят 8 м/с. Отметим, что со вчерашнего вечера в городе наблюдаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим утром может быть повышенный уровень загрязнения воздуха.

·Общество

Температура в регионе составит +10...+15, в городе +14.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 3 октября, в Омской области ожидается переменная облачность. Синоптики обещают +10...+15 градусов. Ветер будет северо-западный, западный, 7-12 м/с. Существенных осадков не ожидается. В Омске днем воздух прогреется до +14 градусов, вечером +8. Погода ожидается солнечная, а порывы ветра не превысят 8 м/с. Отметим, что со вчерашнего вечера в городе наблюдаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе. В связи с этим утром может быть повышенный уровень загрязнения воздуха.