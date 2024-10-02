Неблагоприятные метеоусловия объявляют вторую ночь подряд.

В Омске снова ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности. Они начнутся сегодня в 22:00 и продлятся до 10:00 завтрашнего дня.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в связи с этим ночью и утром уровень загрязнения воздуха в городе ожидается повышенный. Днем он снова станет пониженным.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия наблюдались и накануне ночью. Отметим, что в период НМУ синоптики рассылают промышленным предприятиям города предупреждения. Заводы должны уменьшить выбросы.