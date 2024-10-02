Планируется, что к Новому году подрядчик закончит тепловой контур как минимум четырех блоков из шести.

Сегодня, 2 октября, омские власти показали, как подрядчик, компания «Русстрой» из Ингушетии, возводит школу в микрорайоне Серебряный Берег. Учебное учреждение уже готово на 20–25 %. Сегодня на объекте работают 73 человека и 6 единиц техники. Подрядчик планирует увеличить количество рабочих рук и машин, а также привлечь субподрядчиков, чтобы ускорить процесс. На площадке уже поднимают третий башенный кран.

– Это первый наш объект в Омской области. Своими силами мы возводим конструктив, то есть поднимаем кирпичную кладку. На инженерные сети будем привлекать субподрядчиков. Их уже выбрали. Они ждут, пока мы закроем тепловой контур. Со всеми заводами заключили контракты на поставку материалов. Их хватает, – отметил начальник участка компании «Русстрой» Иван Голиков.

Напомним, подрядчик «Капитал развитие», строивший школу с ноября 2022 года, отстал от графика, и его заменили. С «Русстроем» чиновники заключили контракт на 1,14 млрд рублей в июне. До нового года планируется закрыть тепловой контур четырех блоков.

– С новым подрядчиком ежедневно контактируем, решаем все вопросы, чтобы ни в коем случае не задерживать темпы строительства. До нового года задача минимум – закрыть тепловой контур четырех блоков. Задача максимум – тепловой контур всего здания. Это стены, крыша, окна, двери, чтобы можно было зимой заниматься отделкой, – рассказала начальник отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Анна Даминова.

Всего в четырехэтажном здании будет шесть блоков. Учебные классы расположатся в основном в 1-м и 2-м блоках. Их возведение пока только началось. Первый этаж готов в 3-м и 4-м блоках, где появятся кабинеты рекреации и стоматологиии. В 5-м и 6-м блоках, где разместят кабинеты, два спортзала, столовую и актовый зал, строится уже третий этаж.

Планируется ввести здание в эксплуатацию в июле следующего года, чтобы в сентябре дети смогли сесть за парты.