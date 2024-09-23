Новосибирская компания «Технадзор» почти вдвое снизила сумму контракта и стала подрядчиком.

Стал известен подрядчик для контроля за строительством школы в микрорайоне Серебряный Берег в Омске. В аукционе приняли участие 5 компаний. Победу одержал новосибирский «Технадзор», уронивший начальную стоимость с 5,44 до 3 млн рублей. Контракт заключили сегодня, 23 сентября.

В Омске определен подрядчик для контроля строительства новой школы в микрорайоне Серебряный Берег. Участниками аукциона были пять компаний, но предложение новосибирцев оказалось лучшим. В итоге начальная цена снизилась с 5,44 млн до 3 млн рублей. По итогам конкурса, право на выполнение работ получила компания из Новосибирска – ООО «Технадзор». Контракт на контроль строительства был заключен 23 сентября 2024 года, и стоимость услуг составит 3 073 740 рублей.

Как явствует из документа, подрядчик должен обеспечить тщательный контроль качества строительства, выявлять и устранять возможные недостатки и дефекты, а также анализировать причины их возникновения. В отчетах подрядчика должны быть отражены результаты испытаний и дана оценка их достоверности. В случае выявления серьезных недостатков компания обязана предложить пути и сроки их устранения. Все работы необходимо завершить к 16 декабря нынешнего года.