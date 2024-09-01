Исполнителя контракта обяжут проследить за сроками возведения объекта и за своевременным выявлением дефектов.

В Омске объявлен аукцион по строительному надзору за строительством школы в микрорайоне Серебряный Берег. Начальная стоимость контракта составляет 5,4 миллиона рублей.

Исполнителя определят 12 сентября. Подрядчика обяжут контролировать работу генерального подрядчика стройки, ООО «Русстрой». Необходимо следить за исполнением графика, контролировать строительные работы и их соответствие проекту на каждом этапе и в случае обнаружения дефектов проконтролировать их устранение. Строительный надзор будет выполняться до 16 декабря 2024 года.

С прежним подрядчиком строительства учреждения, московской компанией «Капитал Развитие», контракт был расторгнут весной. Компания не выполнила свои обязательства. В июне этого года заключен контракт с фирмой «Русстрой» из Ингушетии.

Школа на 1 100 мест должна была быть готова к 30 июля 2024 года. Перед новым подрядчиком стоит задача закрыть тепловой контур здания, чтобы продолжить внутренние работы зимой. Судя по всему, объект в этом году не сдадут.