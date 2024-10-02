А вот интерес к хоббихорсингу начал падать.

В Омске не утихают споры вокруг видео с мамой, выгуливающей на площадке ребенка, предположительно квадробера, на поводке. А между тем увлечение квадробикой побило все рекорды популярности, обойдя другое молодежное движение – хоббихорсинг. А предприимчивые дельцы делают на этом кассу.

Специалисты сервиса Авито проанализировали продажи атрибутов квадробики и хоббихорсинга на площадке с начала лета 2024 года, масок, хвостов, перчаток и амуниции. Оказалось, что продажи для приверженцев квадробики выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Тогда как интерес к хоббихорсингу – увлечению, представляющему собой имитацию езды на лошади, – упал. На самом деле игроки катаются на деревянной палке с лошадиной головой. В свою очередь, квадробика – подражание животным – предполагает гораздо больший простор для импровизации.